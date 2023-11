Hija de Julio César Chávez explota en TikTok contra sus hermanos

Los últimos días han sido caóticos para la familia del boxeador mexicano Julio César Chávez, debido a la noticia de que su hijo mayor y del mismo nombre había recaído y había sido internado en un hospital siquiátrico, por petición de su esposa Frida Chávez.

De acuerdo con la información, se manejó que había tenido que llamar a la Policía y que el más grande de los hijos de la "Leyenda del Boxeo" había consumido pastillas muy potentes y que lo habían afectado bastante, razón por la cual su esposa pidió el auxilio de las autoridades.

A raíz del trascendido, el propio Julio César Chávez padre desmintió la noticia y dijo que todo había sido falso; inclusive, Chávez Jr. apareció en una transmisión en redes sociales negando la supuesta detención y enviado al hospital siquiátrico.

HIJA DE CHÁVEZ SE LAMENTA

Ante todo esto, la hija del "César del Boxeo" y media hermana de Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez explotó ante los problemas que se suscitan con sus hermanos, y lo hizo a través de su cuenta de TikTok @laniichavez.

"Estoy harta que sólo den problemas, que a veces me gustaría no saber nada de ellos para no vivir angustiada; que me da vergüenza que siempre hagan públicos nuestros problemas familiares; ¿qué no se dan cuenta que nos hacen sufrir a todos?", decía el post que, al parecer, ya fue borrado.

También expresó su preocupación por sus hermanos Julio y Omar, de quienes dijo son las personas más importantes de su vida y a las que quiere ver reunidas en paz.

"Pero si me agarras sentimental, estoy segura que te diré: que no hay día que no le pida a Dios por ustedes; que les dé claridad y fuerza para salir adelante; que tengo la esperanza de volver a estar todos juntos; que extraño mucho cómo era todo antes", agregó.

ANTECEDENTES DE LÍOS FAMILIARES

Julio César Chávez padre tiene tiempo batallando con los problemas de su primogénito y cada que se mete en problemas, él ahí está para brindarle su apoyo total y tratar de sacarlo de ese hoyo en el cual se ha metido.