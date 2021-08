Habla Omar Chávez sobre el pleito con su papá: Es por dinero

El joven pugilista aseguró que no están enojados con su papá por el hecho de que haya subido al "Canelo" al ring, sino por cuestiones de dinero, ya que no recibió el pago de la pelea que tuvo en dicha función boxística.

"Toda historia tiene dos versiones, todos han dicho que mi hermano Julio y yo estamos enojados con mi apá porque subió al ring al "Canelo" pero no es así. La historia la van escribiendo los ganadores", escribió.

"Es por otras cosas que estamos molestos con mi apá. Aunque él dice que no le hablamos por lo del "Canelo", pero más bien es porque no me cumplen con lo del contrato que yo firmé por medio de la empresa de mi padre para esa exhibición de box, eso es lo que me da tristeza".

"Aunque sé que dirán que me ganaron, pero el trato que yo hice fue el de prepararme para una pelea, yo trabajé para esa pelea, aunque no se dio un buen resultado, pero independientemente de eso, el contrato era subir al ring por una paga y no han cumplido".

Recalcó que no se le hizo justo que solamente le dieran una pequeña parte del monto acordado.

El hijo de la leyenda del boxeo aseguró que, aunque no es fan del "Canelo", le reconoce el gran deportista que es y no es por él que está enojado con su papá, sino porque no le pareció correcto que le condicionaran un pago de un trato que ya estaba hecho.