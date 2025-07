Francisco "Chihuas" Rodríguez da positivo en dopaje

Francisco "Chihuas" Rodríguez, destacado boxeador mexicano, enfrenta una grave acusación tras haber arrojado un resultado analítico adverso en un control antidopaje, realizado después de su combate del 21 de junio en Londres, Inglaterra, donde derrotó al británico Galal Yafai.

La información fue confirmada por Matchroom Boxing y la Agencia Voluntaria Antidopaje (VADA), quienes detectaron la sustancia prohibida en la muestra A del pugilista.

El positivo ha generado revuelo no solo por el impacto en la carrera de Rodríguez, sino también por su vinculación con el equipo de entrenamiento de Eddy Reynoso, uno de los entrenadores más influyentes del boxeo mundial.

Este es el segundo caso reciente de un boxeador del entorno de Reynoso envuelto en un escándalo de dopaje, luego de las acusaciones en mayo contra Jaime Munguía. A esto se suman antecedentes como los de "Canelo" Álvarez en 2018 y Óscar Valdez en 2021.

Rodríguez, quien cuenta con una amplia trayectoria y había relanzado su carrera con esta victoria internacional, negó categóricamente el uso de sustancias prohibidas y pidió explicaciones públicas a los organismos responsables: "¿Positivo de qué? Quiero que me digan con claridad qué encontraron. Me hice tres pruebas en las últimas seis semanas y no entiendo cómo pudo pasar esto", declaró el pugilista a través de sus redes sociales.

Actualmente se espera el resultado del análisis de la muestra B, que deberá ser evaluado por la Junta de Control de Boxeo británica (BBBofC) y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Solo entonces se determinará si procede una sanción oficial que podría ir desde una suspensión temporal hasta la anulación del resultado de su victoria ante Yafai.

Este nuevo episodio ha vuelto a poner bajo la lupa al equipo de Eddy Reynoso, quien hasta el momento no ha emitido una declaración oficial sobre el tema. Expertos en la materia y aficionados cuestionan si existe un patrón preocupante en el manejo del equipo, o si se trata de una desafortunada cadena de coincidencias.

Mientras tanto, la carrera de "Chihuas" Rodríguez queda en suspenso y la credibilidad del boxeo mexicano, nuevamente, en entredicho.