Floyd Mayweather pagó un millón de dólares por asistir al Súper Tazón

El campeón mundial de boxeo, Floyd Mayweather, dio a conocer que gastó más de un millón de dólares para tener a su disposición una suite de lujo para ver el Súper Bowl LVIII, el primero que se celebrará en Las Vegas, Nevada, lo cual celebra él mismo.

Por medio de sus redes sociales, el exboxeador reveló la exorbitante suma de dinero que pagó, la cual, aseguró, que prefiere pagar a ser invitado, dado que así puede pedir todo lo que quiera.

A través de Instagram, fue él mismo quien reveló la razón precisa por la que prefiere pagar más de un millón de dólares para ir al Súper Tazón de Las Vegas, al ser invitado y no tener que solventar estos gastos.

"No lamo traseros y nunca tengo que rogar por nada, especialmente para no conseguir una suite del Súper Bowl. A veces no me importa aceptar invitaciones, pero una cosa es segura: quien paga, dice lo que se hace. ¡Por lo tanto, obtengo mis propios asientos y suites para poder hacer lo que quiero e invitar a quien quiero!".

Aseguró que no vivirá esta experiencia solo, pues agregó que tiene "la suerte de llevar a 34 personas a vivir el primer Súper Bowl en Las Vegas!".

Según reveló las facturas por medio de sus redes sociales, él acceso tuvo un precio de 850 mil dólares; sin embargo, gastó 281 mil dólares más con relación a los boletos para transportarse, y en total desembolsó nada menos que un millón 131 mil dólares.

Por otro lado, el exboxeador reveló la también elevada cifra de dinero que paga por impuesto, lo cual demuestra por qué es un pequeño gasto el de un millón para poder ir al Súper Bowl.

"Justo antes de pagar ese millón de luz por esa pequeña cosa de la Súper Bowl, tuve que pagarle al IRS (servicio tributario de Estados Unidos), también conocido como ´Tío Sam´, 18 (millones) 047 (mil) 181 (dólares). Esto es lo que debo en impuestos mientras estoy jubilado, así que imagina lo que estaba pagando cuando estuve activo.