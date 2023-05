Fin de semana de pesadilla para "Checo" Pérez: un paso atrás en Mónaco

Fin de semana de pesadilla para Sergio "Checo" Pérez en el circuito callejero de Mónaco, desde el sábado pasado en las clasificaciones cometió un error que le costó irse hasta el lugar 16 en la carrera.

Sergio Pérez hasta antes de Mónaco estaba pegado al neerlandés Max Verstappen en la lucha por el campeonato de pilotos, que ganó Verstappen, en segundo lugar llegó Fernando Alonso y Esteban Ocon fue el tercero.

"Checo" Pérez se mostró muy contrariado y declaró al término de la carrera:

"Perdimos todo el día de ayer con mi error y no hubo nada que hacer. Un resultado más así y nos podemos olvidar del campeonato, no nos puede pasar esto en lo que queda del año, hoy ha sido muy costoso porque todo nos salió mal... No nos puede volver a pasar", mencionó.

La brecha entre Max Verstappen y "Checo" Pérez se abrió a 39 unidades.

En la primera vuelta Sergio Pérez tuvo su primer contratiempo al salir a zona de pits para cambiar llantas, ahí perdió tiempo.

La amenaza de lluvia en Mónaco obligaba a las escuderías a tomar precauciones, algunos hicieron cambios de neumáticos adelantándose al clima.

En la vuelta 35, Pérez perdió un alerón, un roce con el auto de Kevin Magnussen obligó al mexicano a volver a pits para cambiar la parte delantera del monoplaza.

La carrera transcurrió y a Verstappen le funcionó la estrategia de no entrar a pits para cambiar neumáticos, para seguir con la ventaja sobre Fernando Alonso, al final la estrategia funcionó y se llevó el GP de Mónaco.

ASÍ QUEDARON EN MÓNACO:

1.-Max Verstappen

2.-Fernando Alonso

3.-Esteban Ocon

4.-Lewis Hamilton

5.-George Russel

6.-Charles Leclerc

7.-Pierre Gasly

8.-Carlos Sainz

9.-Lando Norris

10.-Oscar Piastri

Mientras que Sergio Pérez terminó en el decimosexto lugar.

CAMPEONATO DE PILOTOS:

LUGAR PILOTO

PAÍS PUNTOS

1 Max Verstappen PB 144

2 Sergio Pérez MEX 105

3 Fernando Alonso ESP 93

4 Lewis Hamilton GBR 69

5 George Rusell GBR 50

6 Carlos Sainz ESP 48

7 Charles Leclerc MON 42

8 Lance Stroll CAN 27

9 Esteban Ocon FRA 21

10 Pierre Gasly FRA 14