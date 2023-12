Fallece leyenda del automovilismo durante una competencia

El automovilismo mundial llora la pérdida de una verdadera leyenda, Gil de Ferran, quien falleció el viernes a la edad de 56 años mientras competía en The Concourse Club en Florida. Ganador de las 500 Millas de Indianápolis en 2003 y poseedor del récord de velocidad en pista cerrada, De Ferran dejó un legado imborrable en el mundo del automovilismo.

El trágico incidente ocurrió mientras el piloto brasileño disfrutaba de una jornada de carreras junto a su hijo Luke en la pista privada en Opa-Locka, Florida. Después de detener su auto, De Ferran expresó que no se sentía bien, y a pesar de los esfuerzos para resucitarlo tras aparentemente sufrir un infarto cardíaco, no pudo recuperarse.

Tony Kanaan, colega y compatriota cercano a De Ferran, compartió su conmoción ante la noticia.

"Era uno de mis mejores amigos. Crecimos juntos y, en fechas recientes, colaboramos en McLaren", dijo Kanaan a The Associated Press. "Al comienzo de este año, él fue un mentor y me ayudó. Perdí a un amigo muy querido. Estoy devastado. Tengo que decir que él se fue al estilo de Gil, conduciendo un auto de carreras. Si pudiera elegir una forma de irme, optaría por eso".

Nacido en Francia, Gil de Ferran fue readquirido por McLaren en mayo como consultor, habiendo desempeñado anteriormente el papel de director deportivo en el esfuerzo por clasificar a Fernando Alonso a las 500 Millas de Indianápolis en 2019.

Su exitosa carrera incluye dos títulos de la serie Champ Car en 2000 y 2001, así como la victoria en las 500 Millas de Indianápolis en 2003 bajo el equipo Penske.

Además, De Ferran dejó su huella al imponer el récord mundial de velocidad sobre pista cerrada en 2000, alcanzando asombrosas 241.428 millas por hora en el California Speedway durante una clasificación de la serie CART, una hazaña que aún permanece insuperable.

Su camino en el automovilismo comenzó gracias a la inspiración de Emerson Fittipaldi, otro ícono brasileño, y tras un ascenso por el automovilismo europeo, logró el título de la Fórmula 3 de Gran Bretaña en 1992.

A lo largo de su carrera, De Ferran participó en distintas categorías, ganando siete carreras de CART y cinco de la IndyCar, culminando como subcampeón en 2003.

Gil de Ferran deja atrás a su esposa Angela, su hija Ana, quien se destaca como DJ en eventos de la Fórmula Uno en todo el mundo, y su hijo Luke.

La noticia de su fallecimiento sorprendió a muchos, ya que la semana anterior, toda la familia compartió alegres fotos con motivo de las fiestas navideñas.

Su legado perdurará en la memoria de los aficionados al automovilismo y de aquellos que tuvieron el privilegio de conocer a esta leyenda sobre ruedas.