Entra en acción la fecha dos del futbol mexicano y se suspende un partido

El sábado 8 de julio se celebrarán tres partidos, comenzando con el Cruz Azul ante Toluca. La máquina viene de perder ante Atlas de visitante, en el Estadio Jalisco, con números de 2-0.

Los de la franja, en la primera jornada, empataron a un gol con Tigres de la U de Nuevo León, como visitante.

Santos cae en su casa, el estadio Santos Modelo, con cartones 2-0, ante el Querétaro, en lo que se puede considerar la sorpresa de la jornada.

El encuentro dará comienzo en punto de las 19:00 horas y podrán seguirlo a través de Fox Sports, Azteca 7 y Vix.

Para el segundo choque de la fecha número dos, Necaxa recibe al Xolos de Tijuana.

En la primera fecha, los necaxistas le arrancaron un punto a Toluca al empatar a cero goles.

Por su parte, Xolos de Tijuana pierde en su propia casa ante Pumas de la UNAM por marcador de 3-2.

Este juego lo podrá ver a partir de las 21:00 horas, a través de Vix.

JORNADA DE SÁBADO

dos del; en el primero de ellos se miden las escuadras de Puebla y Santos; en este choque el equipo poblano será el anfitrión.

Por su parte, Toluca empató a cero goles en su casa ante el Necaxa.

Las Chivas se presenta en su casa el Estadio Akron y enfrentan a Atlético San Luis. El Rebaño Sagrado viene de una gran victoria sobre el León, de visitante, por marcador de 2-1.

Por su parte, San Luis rescató un empate ante Monterrey, en el Alfonso Lastras, con cartones de 1-1.

Este compromiso podrá verlo a las 17:50 horas, a través de TUDN, Vix y Canal 5.

El tercer partido es el de Ciudad Juárez cuando enfrente al actual campeón, Tigres de la U de Nuevo León.

El Juárez viene de sorprender al América en el Estadio Azteca, al ganarle por 2-1, mientras que Tigres empató a un gol en el Estadio Universitario, ante Puebla.

Este agarre de pronóstico reservado podrá verlo a través de Fox Sports y Vix, a partir de las 18:06 horas.

JORNADA DE DOMINGO

La jornada dominical comienza con el partido Pumas ante Mazatlán. Los felinos vienen de ganarle al Tijuana en "La Perrera", con marcador de 2-1; en cambio, los del puerto sinaloense empataron con Pachuca a un gol en el Kraken.

El partido dará inicio en punto de las 12:00 horas, a través de Vix.

DE ÚLTIMA HORA POSPONEN AMÉRICA-QUERÉTARO

De última hora se informa que el partido del América visitando al Querétaro se pospone por mal estado de la cancha, informó la Liga Mx a través de un comunicado.

"La LIGA BBVA MX informa que el partido Querétaro vs América será reprogramado debido al mal estado de la cancha. Después de varias revisiones a la cancha del Estadio La Corregidora por parte de la LIGA MX y el área encargada de la evaluación de estadios, este viernes se dictaminó que el terreno de juego no cumple con los requisitos técnicos para la realización del partido Querétaro vs. América, correspondiente a la Jornada 2 del Torneo Apertura 2023".

En otro frente, Monterrey le hace los honores al Atlas. Los regiomontanos empataron a un gol con el San Luis como visitante; en cambio, el Atlas le ganó 2-0 al Cruz Azul.

El partido podrá ser visto a través de TUDN y Vix, y arranca a las 19:00 horas.

JORNADA DE LUNES

Por último, en la jornada del lunes, que cierra la fecha dos del futbol mexicano, el León le hace los honores al Pachuca.

León viene de perder ante Chivas Rayadas del Guadalajara, en la jornada uno, por marcador de 2-1 en el Camp Nou, mientras que el cuadro de Pachuca le arrebató un punto al Mazatlán en el estadio Kraken.

El compromiso comienza a las 20:00 horas y será transmitido por Fox Sports, Claro Sport y Vix.