El "Cibernético" manda duro mensaje a su amigo "Shocker" luego de su arresto en Oaxaca

Lugo que se dio a conocer el arresto de "Shocker" en Oaxaca, donde fue sacado de un hotel semidesnudo, el luchador conocido en el mundo del pancracio como "Cibernético" y de nombre Octavio López Arriola, le mandó un fuerte mensaje a su colega.

Durante una entrevista para el luchador con el apodo de "Latin Lover" en el podcast, el "Cibernético" dijo que Jair Soria conocido como "Shocker" fue un luchador que fue uno de los más grandes en la Arena México, pero que eligió un muy mal camino.

"Ahí está Shocker, es un ejemplo triste, yo lo aprecio mucho, pero también es un mal ejemplo porque después de haber sido un monstruo en la Arena México... Una vez me dijo ´Oye, Ciber, es que...´ y yo le dije ´A ver Shocker, ¿quieres que te recuerden así? Tomando y echando desmadre´ porque hay que ser polémico, pero hay polémica buena y mala, él agarró la polémica pésima", expresó el "Cibernético".

RECUERDA CHARLAS CON SU AMIGO

Octavio López Arriola recordó que en una charla con "Shocker" le dijo que si lo que quería era morirse, que lo hiciera de ya, con tal de no verlo en las condiciones en las que se encuentra.

"Un día le dije: ´¿Te quieres morir de verdad?´ y me dice ´sí, la verdad sí´, y le dije ´muérete a la chingada, ya muérete, pero no estés dando lástimas. Es más triste que estés así, ya muérete, te vamos a recordar como el máximo campeón y todo eso´. Le dije ´tu carrera está mal´ y lo quiero, pero prefiero no verlo que verlo cómo está", recordó.

"Si se aplica la gente lo vuelve a arropar", dijo el "Cibernético" acerca de su amigo "Shocker".

Según palabras del "Cibernético", el carisma y arrastre de "Shocker" es muy grande, por lo que si el nacido en Jalisco decide rehabilitarse se volverá a ganar a los aficionados a la lucha libre.

"Te puedo apostar todo lo que quieras, si se aplica tantito, así como está, la gente lo vuelve a arropar. Así te lo digo, tiene tanta suerte con el público que (lo) van a arropar. Él tiene un ángel muy cabrón, pero desgraciadamente no lo aplica. Por eso que yo le dije, prefiero verte muerto que verte como estás. No es que le desee la muerte, pero es que fue tan grande que te da tristeza verlo así", sostuvo.