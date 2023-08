El boxeador Jaime Munguía sin miedo a los mexicanos

En los últimos días se ha especulado sobre el próximo rival de Jaime Munguía, después de la victoria del tijuanense sobre Sergiy Derevyanchenko, los bonos de Jaime munguia han subido enormidades, el próximo rival está por definirse, la baraja está entre Édgar Berlanga, David Benavidez y al británico John Ryder.

Para actual campeón plata de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo cualquier rival es bueno, no tiene preferencia por ninguno y tampoco utiliza el dicho "yo no peleo con mexicanos"

"Estamos considerando pelear en noviembre, estamos viendo la mejor opción sobre los rivales, está Berlanga, Benavidez, Ryder, vamos a ver quién está listo para esa fecha" dijo el tijuanense.

Agrego "son las tres opciones que estamos viendo, las tres son buenas, serían grandes peleas, cualquiera nos dejaría contentos, vamos a esperar a ver cuál se da, ya lo estamos platicando con nuestro equipo"

En su último combate el ex campeón súper welter enfrentó al ucraniano Sergiy Derevyanchenko, una prueba dura para le mexicano , pero salió avante y se le abrieron puertas que podrían encumbrarse en peleas de bolsas millonarias.

"Es la pelea más dura que he tenido hasta ahora, me dejó mucho aprendizaje, no lo dejaré de repetir, enfrenté a un gran rival, muy fuerte en todo momento, me exigió en cada round y logramos sacar un triunfo muy importante para nuestra carrera" refiriéndose a Derevyachenko.

Jaime Munguía marcha invicto en el terreno profesional con récord de 42 victorias, 33 de ellas por la vía del nocaut.

El regreso de Jaime Munguía a los cuadriláteros podría ser en noviembre ya con el peleador definido y con serias posibilidades de seguir invicto en su carrera profesional.

Hay que recordar que su manejador arriba del cuadrilátero es el ex campeón mundial mexicano Erick "Terrible" Morales.