Dimitri Bivol estaría dispuesto a darle la revancha a "Canelo" Álvarez

Dimitri Bivol dijo este sábado 23 de diciembre, previo a su combate ante Lydon Arthur, celebrado en Arabia Saudita, que había posibilidad de volver a enfrentar al tapatío Saúl "Canelo" Álvarez, en lo que significaría la revancha y donde el mexicano buscará derrotar al ruso y arrebatarle el título Semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

En una entrevista con el portal BoxingScene.com, el monarca de la AMB Semipesado comentó que se abre la posibilidad de pelear y darle la oportunidad al mexicano, donde pondría en juego el título que ostenta.

Dimitri Bivol venció ampliamente por la vía de los puntos a "Canelo" Álvarez en mayo del 2022, una pelea que evidenció las carencias del jalisciense en el ring y que por segunda ocasión en su carrera cayó ante un rival con condiciones boxísticas mucho mayores que las que tiene el tapatío.

UNA OPORTUNIDAD DE BIVOL PARA "CANELO" ÁLVAREZ

Bivol aclaró que no está particularmente interesado en darle la revancha al "Canelo", pero que estaría dispuesto si el peleador oriundo de Jalisco insiste.

"Para ser honesto, no quería demasiado una revancha. Estoy disfrutando de mi posición. Si él quiere la revancha, está bien. Le dije: ´Está bien, podemos lograrlo´, pero no lo quería tanto. Tengo mi propia manera. Si no es ´Canelo´, tengo otra manera. No hay problema, él tiene más posibilidades que otros peleadores en el boxeo. Si ´Canelo´ quiere alguna pelea, podría hacerla, influye más que otros boxeadores", comentó el pugilista de Kirguistán.

Desde que Álvarez perdió ese combate la revancha ha sido una posibilidad ya que el tapatío insiste que puede vencer al peleador ruso.

Sin embargo, no existen negociaciones para poder concretar esa pelea en los primeros meses del 2024.

El peleador mexicano ha insistido en varias ocasiones que quiere la revancha ante Bivol, priorizando este combate sobre rivales como David Benavidez y otros más.