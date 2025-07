Diego Luna, el "10" de Estados Unidos que podría complicar a México en la final de la Copa Oro

A sus 21 años, el jugador Diego Luna, se perfila como una de las figuras más importantes para la Selección de Estados Unidos y se espera que tenga un papel importante en la Final de la Copa Oro contra México el próximo domingo 6 de julio.

Lo curioso es que este joven mediocampista, nacido en Sunnyvale, California, pudo haber vestido la camiseta de la Selección Mexicana pero eligió representar a las "barras y las estrellas".

Hijo de padres mexicanos, Luna creció en un hogar dividido entre las pasiones futboleras de ambos países. "Lloraba cuando México nos marcaba un gol", confesó en 2022.

Aunque habla español y respeta profundamente sus raíces mexicanas, siempre sintió una conexión más fuerte con Estados Unidos, país que lo vio crecer y le ofreció las oportunidades para desarrollarse como futbolista.

ELEMENTO CLAVE PARA ESTADOS UNIDOS EN LA COPA ORO

Hoy, como jugador del Real Salt Lake en la MLS, Luna ha sido determinante en el camino de EE.UU. a la final, destacando con tres goles y dos asistencias en cuatro partidos, incluyendo un doblete ante Guatemala en semifinales.

Su habilidad, visión y compromiso lo han convertido en la sensación del equipo dirigido por Mauricio Pochettino, quien confía en él ante la ausencia de Christian Pulisic.

DIEGO LUNA ESTÁ DESATADO



Doblete del 10 del #USMNT en apenas 15 minutos de semifinales de Copa Oro vs Guatemala. El jugador de Real Salt Lake ya acumula 3 goles con la camiseta de USA.



Tiene que estar en el Mundial de 2026.

pic.twitter.com/ngSd5GR9sh — Mario Reinoso (@MarioReinoso17) July 2, 2025

¿POR QUÉ ELIGIÓ JUGAR EN ESTADOS UNIDOS?

México no ignoró su talento. Andrés Lillini intentó sumarlo a las filas del Tri, pero Luna rechazó la invitación para seguir su proceso con la selección estadounidense. Para muchos, un símbolo del talento binacional que suele dividir pasiones a ambos lados de la frontera.

"Nací y me crie en Estados Unidos, me dio lo que tengo ahora. Me trajo hasta donde estoy, y creo que es algo importante que hay que poner en perspectiva: nací y crecí en Estados Unidos, así que es justo jugar para el país que me crio y me convirtió en quien soy".

Luna podría firmar un capítulo dorado en su carrera aunque sea con la camiseta rival.