"Desaparece" futbolista Jordy Caicedo, posible refuerzo de Tigres

El delantero ecuatoriano Jordy Caicedo ha desaparecido, informó su club búlgaro CSKA Sofía , pese a que al futbolista le entregó boleto para que viajara con el equipo a Austria, pero no lo hizo, por lo que sospecha de Tigres de Nuevo León.

Y es que la institución asegura que en las últimas horas intentaron rastrear el paradero del jugador, pero que es imposible, perdiendo contacto con el centroamericano.

"Por el momento no tenemos información sobre el paradero del jugador. Caicedo recibió una visa y un boleto a Austria, donde tuvo que unirse hoy al campamento con sus compañeros de equipo. Más tarde supimos que el atacante no abordó el avión. Inmediatamente fue buscado en su domicilio, pero tampoco fue encontrado ahí. Actualmente no estamos en contacto con el jugador", señaló la directiva del CSKA.

Aunque trascendió que Jordy Caicedo podía ser el nuevo refuerzo del Club Tigres de Nuevo León, la organización búlgara aclaró que el cuadro felino jamás entabló negociaciones con ellos por el delantero, por lo que, en caso de tenerlo en sus filas, estaría incurriendo en un serio problema legal.

Y es que la directiva del CSKA Sofía señaló que no le interesa desmantelar su equipo.

"El CSKA no ha recibido ninguna oferta o pedido de compra por el delantero por parte de los Tigres de México".

Finalmente, indicó que tanto el representante, como Caicedo mismo, "han tratado mal al CSKA", por lo que al desaparecer estarían obligados a ejercer sus derechos legales.