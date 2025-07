Chicharito Hernández rompe el silencio tras fuerte polémica por comentarios sexistas ¿Qué dijo?

Javier “Chicharito” Hernández, delantero del Club Guadalajara, rompió el silencio luego de las polémicas declaraciones que emitió en sus redes sociales. El futbolista explicó su postura, agradeció el apoyo y reflexionó sobre lo dicho afirmando que jamás tuvo la intención de herir a nadie.

En esta nota, te contamos qué dijo el jugador, tras ser criticado por sus declaraciones machistas. Si quieres saber qué dijo, no te pierdas ningún detalle.

¿QUÉ DIJO CHICHARITO HERNÁNDEZ TRAS SUS POLÉMICAS DECLARACIONES?

El jugador posteó una historia en sus redes sociales donde expresó: "Agradezco de corazón a todos los que me han apoyado, a quienes con respeto me han compartido sus perspectivas y me exigen ser una mejor persona. Lamento profundamente cualquier confusión o malestar que mis palabras recientes hayan causado; nunca fue mi intención limitar, herir, ni dividir”.

El comunicado seguía de la siguiente manera: "Como padre, hombre y miembro de esta comunidad, mi prioridad es actuar con respeto, humildad y responsabilidad. Estoy escuchando, reflexionando y comprometido a expresarme con una mejor claridad y sensibilidad especialmente en temas tan delicados", añadió.

Finalmente, cerró: "Creo que el cambio empieza por uno mismo. Aprovecharé estar oportunidad para entender, crecer y seguir trabajando para ser una mejor versión de mí mismo desde la honestidad, el amor por mi familia, mis valores y el amor por todos ustedes".

UN VIDEO QUE DESATÓ POLEMICAS

El delantero publicó varios vídeos en sus redes sociales, donde se lo puede observar diciendo: "Quieres que un hombre te provea, pero para ti la limpieza es una opresión patriarcal... interesante".

Varias personas, incluida la Liga MX Femenil y las jugadoras del Chivas se pronunciaron en contra de Chicharito por estas declaraciones.