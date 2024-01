"Chicharito", ahora sí ya es oficial su regreso a las Chivas Rayadas del Guadalajara

El hijo pródigo está de regreso y por fin se hizo oficial, el regreso de Javier "Chicharito" Hernández al club Guadalajara, luego de varios días de especulaciones y de no escuchar confirmación ni del jugador ni de la directiva rojiblanco, este miércoles 24 de enero por la mañana se hizo oficial su regreso al club tapatío.

La confirmación llegó a través de un video donde aparece la streamer "La Rivers" en una trasmisión de la red social Twitch, donde la afición habla de Javier Hernández y ella responde con asombro "¿¡Qué!? ¡está de vuelta!".

En el video también aparece otro ícono de Chivas: Adolfo "El Bofo" Bautista observando un periódico y diciendo "Ha vuelto".

Luego aparecen personalidades del futbol mundial diciendo la palabra "Chicharito", entre ellos Sir Alex Ferguson y José Prederol.

Al final del video aparece el dueño de Chivas, Amaury Vergara contestando una llamada telefónica: "Bueno, si está de vuelta".

DEBUTÓ EN EL AÑO 2006

En el año del 2006 Javier "Chicharito" Hernández debutó con las Chivas Rayadas del Guadalajara, ahí permaneció hasta el 2010, cuando emigró al futbol inglés con el Manchester United hasta la temporada 2015; posterior a eso apareció en el Santiago Bernabeu donde fue presentado y donde duró tan solo una temporada al ser un préstamo del Manchester United.

Fue traspasado al Vayer Leverkusen dónde permaneció dos años y en la temporada 2017 fue contratado por el equipo inglés West Ham.

En el Sevilla estuvo en la temporada 2019 y 2020. Su último equipo fue el Galaxy de Los Ángeles, desde el 2020 hasta el 2023.

ANÉCDOTA MUNDIAL

El equipo mexicano sub 2017 que dirigía Jesús Ramírez y que conquistó el título mundial Sub 17 en Perú en 2005, días antes de partir al mundial excluyó al "Chicharito" de la lista, ya que los argumentos del entrenador nacional eran que no estaba apto para jugar en una selección nacional.