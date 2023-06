"Checo" Pérez vuelve a fallar y saldrá desde el lugar 11 en Barcelona

De nueva cuenta Sergio "Checo" Pérez volvió a fallar, ahora en Barcelona al no clasificar en los primeros diez en la parrilla de salida.

En el Gran Premio de España, "Checo" Pérez buscaba meterse entre los primeros en la largada, sin embargo una mala clasificación lo mandó hasta el lugar 11.

En Mónaco llegó en el lugar 16 fuera de los puntos y alejándose de Max Verstappen en la clasificación de pilotos.

El neerlandés saldrá primero en la parrilla y buscará afianzarse en el primer lugar en la carrera de pilotos para conseguir el título.

Las declaraciones Sergio Pérez al bajarse del monoplaza fueron las siguientes:

"Fue complicada, tenía problemas cuando estaba mojada la pista, no podía cambiar ni acelerar, perdía mucho la parte de atrás y en las curvas medias no podía reaccionar, me estaba costando mucho toda la sesión poder reaccionar y en mi último intento de la qualy cometí el error de que me salí en la cinco (curva) pude ir otra vez, pero ya con los neumáticos muy calientes", dijo.

"Al final estamos 11 y podemos correr desde ahí, va a ser importante mantener ese ritmo y poder ser competitivos", finalizó.

"Checo" Pérez llegó a 0.051 segundos de Nico Hülkenberg que libró el último corte en el décimo lugar con un tiempo de 1:13.283 minutos.

PARRILLA DE SALIDA EN BARCELONA

POSICIÓN PILOTO LÍNEA DE SALIDA

1 Max Verstappen Primera

2 Carlos Sainz Primera

3 Lando Norris Segunda

4 Pierre Gasly Segunda

5 Lewis Hamilton Tercera

6 Lance Stroll Tercera

7 Esteban Ocon Cuarta

8 Nico Hulkenberg Cuarta

9 Fernando Alonso Quinta

10 Oscar Piastri Quinta

11 Sergio Pérez Sexta