Checo Pérez se disculpa tras polémico video: "Una mala fiesta"

A través de sus redes sociales, el tapatío habló sobre unos videos en donde se le observa en aparente estado inconveniente.

"He visto los videos que han estado circulando sobre mí y tomo responsabilidad de ello. Fue una mala fiesta que no supe controlar a la altura de la persona que soy, pero únicamente fue eso, una muy mala fiesta", escribió.

Festejo bien merecido @SChecoPerez ! Yo me pondría una igual o peor ! Jaja #checo #monaco pic.twitter.com/j1kUOeHxPx

— LaloGo (@Lalogogue) May 30, 2022

"Checo" aseguró que su situación familiar se encuentra estable pese a los rumores de infidelidad por su parte.

"Para los que preguntan, estamos más unidos que nunca mi esposa y yo. Y para los que solo quieren hacernos daño, les deseo lo mejor".

Además, expresó su agradecimiento a quienes le han expresado su apoyo y cariño a raíz de que salieran a la luz dichas imágenes.

"Gracias a todos por su cariño y pido una disculpa a toda esa gente que me quiere, porque esos videos no me representan en lo absoluto".

Finalmente, mencionó que o hablará de ahora en adelante sobre lo que sucedió en la fiesta ni de los rumores que la gente creó sobre su vida personal.

"No hablaremos más de este tema que solo hace olvidarnos del gran momento que estamos viviendo como familia. Gracias".