"Checo" Pérez largará segundo en China

Luego de pasar un susto en la Q1, el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez dio una cátedra de cómo se debe atacar las clasificaciones y logró colarse al segundo lugar de la parrilla de salida en China, detrás de su compañero de escudería Max Verstappen.

El piloto oriundo de Guadalajara, Jalisco, entró a la clasificación un tanto nervioso protagonizando una turbulenta Qualy y por poco queda fuera.

"Checo" Pérez, acostumbrado a la adversidad, cumplió y será segundo en la parrilla de salida en el Gran Premio de China, en busca subir por cuarta ocasión al podio durante la temporada 2024.

DIFICULTADES PARA EL MEXICANO

Al empezar la clasificación, el tapatío sufrió primero en un altercado con Alexander Albon, quien, pese a no tener nacionalidad tailandesa, es nacido en Londres y eso para la FIA es motivo suficiente para que la Federación Internacional de Automovilismo lo exentara de todo castigo.

Para el segundo intento, la calma regresó a la escudería roja , con un Max Verstappen dominando la clasificación y "Checo" Pérez detrás de él, luego de poner en su lugar a Ferrari, ya que Carlos Sainz estuvo muy cerca de la proeza del día, luego de protagonizar un trompo y destrozar la nariz de su SF24.

El español derrapó y giró fuera de la pista para luego estrellarse ante el muro de contención.

Eso provocó la única bandera roja de la clasificación, a pesar del accidente, Carlos Sainz regreso a pits y sus ingenieros y mecánicos rescataron el bólido y lo mandaron de nuevo a la pista, dominando el español y parecía que se quedaría con el segundo lugar, pero no contaba con la calidad del mexicano que apareció y se pudo detrás de Verstappen para apoderarse de la segunda posición en la salida.

"Checo" Pérez peleará por la peinar posición de China, la escudería Red Bull buscará seguir dominando la Fórmula Uno, el uno dos se podría dar en China, ya que "Checo" Pérez le sigue pisando los talones al neerlandés y de un momento a otro el mexicano se encarama a la primera posición en la carrera de pilotos, haciendo lo necesario el tapatío para conseguir la renovación de contrato con la escudería austriaca.

Las palabras del mexicano luego de bajarse de su RB20:

"Fue muy intenso, casi me quedé fuera en la Q1, el Williams me bloqueó. Ya en la Q2 me alejé del balance, pero progresé, no fue suficiente para alcanzar a Max, pero fue un buen trabajo del equipo".

"Estoy confiado que podemos pelear, puedo tener un gran ritmo de carrera y eso lo pondré en práctica en el Gran Premio", completo