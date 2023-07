Captan a astro brasileño peleando en discoteca

Es muy común en estos días que las actividades de deportistas famosos fuera de los terrenos de juego den más de que hablar que lo que hacen dentro de las canchas; como un jugador de futbol que tiene buen tiempo lesionado y que terminó el contrato con su equipo al final de la temporada.

El brasileño Neymar está de nuevo en el ojo del huracán, pues este pasado fin de semana en su visita a su país por motivo de vacaciones acudió a una discoteca acompañado de su novia, Bruna Biancardi.

El astro del París Saint Germain acudió a la discoteca Niteroi, a la presentación del cantante Tiaguinho, a donde lo acompañaba también un grupo de amigos.

Cuando parecía que la noche iba a terminar sin mayores problemas, en un instante se formó una trifulca y uno de los protagonistas era Neymar.

En las imágenes se observa al astro brasileño hacerse de palabras con otro comensal, de ahí pasaron a los jalones y empujones.

Las críticas al jugador del Paris Saint Germain han ido creciendo en las últimas semanas, inclusive las autoridades de rio de janeiro le impusieron una multa de más de tres millones de dólares por violar leyes ambientales.

Neymar concluye su contrato al finalizar el campeonato francés y su próximo destino se ha especulado bastante, hay quienes aseguran que hay un arreglo inminente con el Barcelona.

El brasileño llegó al Paris Saint Germain con la consigna de buscar la Champion League, situación que no se le dio al equipo parisino, ni con la llegada de otro gran astro del futbol mundial, Lionel Messi, este último ya no juega más en el equipo y partió hacia la MLS con el equipo de Miami.

