"Canelo" Álvarez y Óscar de la Hoya protagonizan nuevo agarre y le revira fuerte al "Golden Boy"

Luego de que Oscar de la Hoya declarara en redes sociales que la conferencia de prensa de la presentación del combate entre Jaime Munguía y Saúl "Canelo" Álvarez había resultado, aburrida como las peleas del tapatío, el peleador jalisciense no tardó en contestarle y esto fue lo que dijo:

"Imagínate, y si no tiene el valor para decirlo ahí mismo, en la conferencia de prensa, y ahora imagínate que su peleador, Jaime Munguía, está en esa pelea y diciendo y promoviendo de esa manera una conferencia de su peleador".

"Canelo" siguió comentando y fue cuando arremetió fuertemente contra el méxico-americano:

"Creo que es lo más estúpido que he visto en mi vida, y eso es lo que es Óscar. Óscar se basa en nada más hablar estupideces y por eso la gente le pone mucha atención, pero él realmente en su empresa no hace más que hablar estupideces. Eso es lo único que él hace, es lo único que sabe hacer".

La guerra de declaraciones seguirá seguramente; Óscar de la Hoya comentó la forma en que Saúl Álvarez lo ignoró en la conferencia de prensa Munguía-Álvarez, y dijo que "Canelo" sabía muy bien quién era su papá. Fue muy notorio que el peleador, oriundo de Guadalajara, Jalisco, ignoró por completo al promotor y esto, al parecer, molestó bastante a De la Hoya.

¿CUÁNDO ROMPIERON ÓSCAR DE LA HOYA Y SAÚL "CANELO" ÁLVAREZ?

En el año 2018, Saúl "Canelo" Álvarez firmó un contrato que marcó la historia del boxeo mundial: 365 millones de dólares por 11 peleas.

Todo iba bien, hasta que Golden Boy Promotions, empresa de Óscar de la Hoya, anuncia la trilogía con Gennady Golovkin; sin embargo, esa pelea el tapatío no la tenía contemplada y ahí empezaron los problemas, hasta que "Canelo" decidió desligarse de De la Hoya y compañía, y lo demandó. En aquel entonces esto fue lo que dijo el púgil tapatío:

"Demandé a DAZN y a Golden Boy juntos. Nadie se anima a hacer eso. Si tú sabes que hiciste las cosas bien, no tienes por qué temer a hacer un movimiento de esa magnitud. Tú sabes que vas a vencer siempre; tú sabes que hiciste las cosas bien. Así gane menos, no voy a dejar qué digan lo que tengo que ganar. En mi contrato decía que las peleas eran por tanto (dinero). Pero si peleaba con ´Triple G´, con (Floyd) Mayweather o con un nombre así, es a negociar. No iba a pelear por la misma cantidad".

Y agregó: "Pero Golden Boy ya había prometido y había firmado a DAZN que iba a pelear con Golovkin por la misma cantidad, y nunca me lo dijeron. Las decisiones las toman otras personas. Cuando Richard Schaefer dejó Golden Boy, se llevó a todos los boxeadores a PBC. Y también quería llevarme a mí. Yo fui el único boxeador que se quedó, porque soy un hombre leal. Luego entendí por qué todos se habían ido y por qué Richard se fue. Los que están en Golden Boy sólo buscan su propio beneficio, no el de los boxeadores...", concluyó el campeón mexicano.