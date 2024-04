"Canelo" Álvarez y David Benavidez calientan las redes sociales

Apenas estábamos tomando asiento en la guerra de declaraciones de Saúl "Canelo" Álvarez y Óscar de la Hoya, cuando surge un comentario del tapatío, ahora respondiéndole a David Benavidez, el méxico-americano sigue pidiendo una oportunidad para pelear con el jalisciense; sin embargo, "Canelo" lo dejó muy claro al decir que no pelearía ante Benavidez.

En el marco de la presentación del combate entre Saúl "Canelo" Álvarez y Jaime Munguía se le cuestionó al peleador tapatío sobre una probable pelea ante David Benavidez, a lo que "Canelo" dijo que se hacía sólo si había una bolsa de entre 150 y 200 millones de dólares, comentario que no le pareció a David Benavidez y le contestó en redes sociales que el dinero lo use "para que te compres un par de hue...".

Canelo Álvarez no reaccionó inmediatamente al comentario de Benavidez; sin embargo, ya respondió y prendió las redes sociales con su comentario: "Ya tengo hue..., no necesito comprarlos", antes de insistir en que no tiene que demostrar nada a nadie.

"Nada me han regalado y estoy en la posición que estoy base a hue... y tantas peleas que he hecho, no tengo que darle gusto a la gente que nunca está contenta".

El tapatío agregó que su carrera ha estado repleta de cuestionamientos, siempre que le han puesto nombres los terminó por enfrentar, entre los que se encuentran Gennady Golovkin, Billy Joe Saunders, Callum Smith, Caleb Plant y Miguel Ángel Coto, entre otros.

Si bien es cierto todos esos combates han estado envueltos en polémica por la situación de exigencias del tapatío a la hora de enfrentarlos, por mucho tiempo se le ha acusado de castigar a sus rivales en las famosas cláusulas de contrato, en las que, se dice, toma ventaja sobre sus rivales.

La guerra de declaraciones no va parar ahí y seguramente muy pronto veremos respuesta de Benavidez, quien continuará atacando al peleador jalisciense.

La batalla entre David Benavidez y Saúl "Canelo" Álvarez causaría gran impacto dentro del boxeo mundial, y se despejarían muchas dudas sobre la carrera de Saúl Álvarez.