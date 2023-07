Boxeadoras encienden el pesaje, se besan en el cara a cara

Boxeadoras que se enfrentarán este sábado en Dublín, Irlanda, pusieron candente la ceremonia de pesaje, previo a su compromiso arriba del cuadrilátero.

Al llegar al frente a frente, los presentes esperaban algo rudo e intercambio de declaraciones, sin embargo, cual fue la sorpresa cuando una de ellas tomó la iniciativa y le plantó un beso en la boca a su contrincante.

Amber O'Donnell y Whitney Johns, protagonizarán una pelea y como es tradición dentro del boxeo hay que desarrollar una ceremonia de pesaje, previo a todo combate, para corroborar que están en igualdad de condiciones con el peso pactado.

O'Donell, toda una estrella de una página con contenido para adultos en la plataforma de OnlyFans, puso el momento candente, durante la ceremonia del pasado viernes, tomó demasiado en serio las provocaciones de Johns y terminó plantándole un beso.

Whitney fintó a Amber O'Donell, en par de ocasiones el cabeceo y O'Donell, no dudo en contestarle, solo que lo hizo plantando un beso en la boca a su contrincante norteamericana.

Amber O’Donnell and Whitney Johns get a little… friendly? #KingpynSF | TOMORROW | 3Arena, Dublin | Live on @DAZNBoxing. Click the link in our bio to sign up pic.twitter.com/Kb4Mr3WjBi