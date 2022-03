Atleta de alto rendimiento requiere apoyo para ir a Mundial

Una realidad que sufren día con día los deportistas de alto rendimiento en México, es la falta de recursos para poder superarse y participar en las competencias, ya que en muchos casos no cuentan con los recursos para hacerlo y las autoridades casi no otorgan estos apoyos, donde Sonora, no es la excepción.

Tal es la situación del atleta sonorense Mario Cuen Arvizu, un talentoso joven de 16 años, que, con esfuerzo, disciplina, pasión y trabajo duro, logró clasificar para el Mundial de Atletismo 2022, que se realizará en Normandía, Francia, del 14 al 22 de mayo.

PUBLICIDAD

El entró al mundo de las carreras desde los 10 años, gracias a su padre, lo llevaba a contender por diversión en estas competencias urbanas, donde en varias ocasiones y a tan corta edad, lograba quedar en los primeros lugares.

Conforme pasaba el tiempo, más crecía su pasión por este deporte, fue entonces que, a sus 15 años, se enteró de este Mundial, por el cual se preparó arduamente durante un año completo, participó en la convocatoria y logró clasificar, para representar, no solo a Sonora, sino a todo México.

´´Cuando me eligieron, no me lo podía creer, el que me dieran la oportunidad de participar en un Mundial, estoy entrenando más duro, me estoy esforzando mucho más para seguir bajando los tiempos y dar una buena marca en la competencia´´, dijo.

El combatirá en la competencia de tres mil metros planos, donde con el mejor tiempo posible, tendrá que darle 7 vueltas y media a la posta de 400 metros, allá en Normandía, agregó que actualmente, su récord ronda entre los 9 minutos, con 45 segundos.

Sin embargo, para participar, requiere de 70 mil pesos, recurso que no pudo ser otorgado por la Federación de Atletismo, es por eso que, con ayuda de sus familiares, buscó patrocinios en el sector privado.

Además de esto, para cumplir su sueño de participar en su primer Mundial, está organizando una rifa de cinco mil pesos, donde tiene que vender 300 boletos a 200 pesos cada uno, donde afirmó que aún le faltan muchos.

Indicó que la rifa se llevará a cabo el próximo 7 de abril, a las 4:00 de la tarde, donde lo transmitirá en su cuenta personal de Instagram que es ´´MarioCuen5K´´, hizo la invitación a todo el que quiera ayudarlo, puede comunicarse a través de ella.

Aseguró que no se rendirá, que seguirá adelante en esta competencia, ya que uno de sus más grandes sueños, es poder representar a su patria en la Olimpiadas.

´´Gracias a todas las personas que me han apoyado, a mis patrocinadores, a mi tío Juan González, a mis padres y familiares en general´´, dijo.

Así como Mario Cuen, también clasificaron en el Mundial Escolares de Atletismo de Normandía, Francia 2022, Sergio Humberto Ornelas y Álvaro Karmin Salazar Chin, dos jóvenes sonorenses y atletas destacados.

Sin embargo, Álvaro Karmin, sufrió de un lamentable accidente mientras corría, ya que se fracturó la clavícula, es por eso que no podrá participar en esta competencia, pero Sergio Humberto, buscará asistir, para la competencia de dos mil metros planos, con obstáculos, pero al igual que su compañero Mario Cuen, tampoco tiene los recursos necesarios para costear el viaje.