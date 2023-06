Ana Gabriela Guevara no se arrepiente de lo que dijo a las nadadoras artísticas

Ana Gabriela Guevara no quitó el dedo del renglón y siguió con el tema de las nadadoras artísticas.



Este viernes, en Palacio Nacional brindó un mensaje de aliento a los competidores que participaran en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Sobre el tema de la Selección Mexicana de Nado Artístico la dirigente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), dijo no arrepentirse de las declaraciones que causaron gran polémica.

"Número uno: yo no las mandé a vender; a partir de ahí, cada quien es libre de hacer lo que quiera. No me arrepiento de lo que dije; nunca fue en un tenor de ofensa y tampoco despectivo".

A la directora de la Conade la abordaron con el tema al término del acto en Palacio Nacional y la pregunta obligada era sobre las sirenas mexicanas.

La "saeta" sonorense contestó que no se arrepiente y que también agregó que había que insistir en el factor chantaje y la mentira.

Todos recuerdan las declaraciones: "Le daba lo mismo y que si querían vendieran calzones, Avon o Tupperware".

Eso desató apoyos tanto de las dos marcas de venta por catálogo, así como la petición de destitución en una página de internet change.org, donde se pedía rebasar las cinco mil firmas y llegó un momento que había más de 30 mil peticiones de renuncia de la sonorense al frente de la Conade, a pocas horas de haber comenzado la publicación.

Al día jueves 15 de junio 12:20 del día, la página change.org lleva contabilizadas 66 mil 767 firmas, con una nueva meta de 75 mil.