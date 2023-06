Alejandra "Rockera" Guzmán, orgullo del boxeo cajemense

Poco a poco empezó a entrenar en gimnasio y a practicar box, hasta que el 6 de mayo de 2023 reaparece en un cuadrilátero en el Auditorio Municipal de Tijuana; sin embargo, esa pelea sirvió para medir su capacidad de regreso, ya que, en el primer asalto, a los pocos segundos de haber empezado, noqueó a su contrincante.

profesional cajemense está de manteles largos, ya que la peleadora local y formada en Ciudad Obregón, Alejandra "" Guzmán acaba de dar un paso gigantesco en su aspiración por convertirse en campeona del mundo.

No obstante, la pelea que la hizo darse cuenta de su gran regreso fue la celebrada el sábado 17 de junio, cuando enfrentó a Ramla Ali, en el Smoothie King Center, de Nueva Orleans, Estados Unidos. La somalí llegaba invicta a este combate con récord de 8-0.

En ese encuentro, Alejandra Guzmán la noqueó en el octavo asalto, con un contundente volado de mano izquierda y así adjudicarse los títulos de la FIB y AMB.

AGRADECIDA CON SU APODERADO

La peleadora sonorense hizo mención especial de su apoderado, René Pineda, que siempre ha estado al pendiente de su carrera: "creyó en mí cuando me lesioné y no me dejó sola. Toda su familia me adoptó como parte de ella y estoy muy agradecida, primero, por su apoyo como profesional y, luego, por el cariño que me han expresado", comentó la pugilista profesional.

BUSCA OTRA OPORTUNIDAD POR EL TÍTULO DEL MUNDO

La victoria de Alejandra Guzmán ante Ramla Ali la pone en los "cuernos de la luna", y la oportunidad de una revancha ante Yamileth Mercado está cada vez más cerca, pues el título Súpergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que ostenta Mercado, a pesar de que sabe que lo puede ganar, no es una obsesión y cualquier otra campeona del mundo que le dé oportunidad de pelear por su título, la enfrentará con la misma pasión y ganas de derrotar.