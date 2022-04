Villa Bonita: más policías, más homicidios

Durante un sondeo realizado entre habitantes de ese asentamiento urbano, respondieron que los hechos violentos continúan; sin embargo, son menos desde la llegada de las fuerzas federales.

Los entrevistados comentaron que hay zonas de la colonia que son de mayor riesgo que otras.

"Yo digo que está peor; no me siento muy seguro y eso es dependiendo el lugar, porque donde yo vivo son de los lugares más fuertes, pero depende con quiénes te juntes o con quiénes andes, pero seguro no es", dijo Carlos, joven vecino de la Villa Bonita.

"Yo sí siento que ha mejorado la seguridad desde la presencia de la Marina; la verdad, ya no son las balaceras diarias", manifestó Eduardo, estudiante del Colegio de Bachilleres No. 3 (Cobach).

Elvia, una adulta mayor que visita con frecuencia a sus nietos en esa colonia, dijo que no hay una reducción de homicidios.

"Lo que pasa es que uno se va acostumbrando, pero realmente está fea la situación", consideró.

En el caso de María, también adulta mayor y vecina del bulevar Villa Bonita, expresó que la presencia de elementos de la Guardia Nacional y de la Marina le dan confianza, aunque continúan los homicidios.

"Siguen matando a la gente aquí, en la colonia, aunque ya no se escuchan los balazos todos los días como antes", refirió.