Vecinos de la colonia Jardines del Valle exigen reparación de aguas negras

Dando a conocer que tras dos semanas de realizar una denuncia ante el área de contraloría del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), por un presunto cobro ilegal para realizar el desazolve de un drenaje en la colonia Jardines del Valle, residentes de la zona denuncian que aún no se ha llevado a cabo la reparación de las aguas negras.

Jessica, vecina del sector, explicó que sobre la calle Azucenas entre Los Girasoles y avenida de las Flores, el problema de drenaje colapsado lleva más de tres meses, por lo cual levantaron el reporte, por lo que acudió personal de la paramunicipal, pero solicitando un cobro de 800 pesos para dar una solución, a que respondieron los residentes con una denuncia ante el organismo, pero a casi 15 días del hecho no se ha tenido una solución.

"Me cobraban 800 pesos por venir a arreglar, los mismos que trabajan en el Oomapasc salen de sus rutas para ir a hacer sus chambitas, te cobran entre 500 a mil 500 pesos o sea dependiendo del chango la pedrada como dicen por ahí, yo no me yo me negué a pagar y estoy mandando mensajes, ya tengo con mi reporte casi tres meses. Vinieron a arreglar lo de la tubería de los drenajes, pero se fueron hasta mitad de calle y yo me seguí para allá porque vi el carro, pues le dije al muchacho que yo tenía número de reporte que era ahí en la esquina y me dijo que no, que no iba a venir, así nada más me contestó, le dije también me pasó el año pasado, (...) entonces me dijo, es que yo no voy para allá, no voy a ir ahí así tenga reportes, y me di la vuelta y me vine porque me encanije la verdad. No le dije nada y le mandé fotos al muchacho de que estaban a media calle que era represalia", explicó una de las vecinas.

Por lo anterior, los habitantes de la colonia solicitan la intervención de Oomapasc argumentando que posiblemente se deba a una represalia por haber realizado la denuncia, señalando que lo único que buscan, no es dañar al organismo, sino que se repare el problema de aguas negras.

Vecinos de la misma colonia señalaron que no es la primera vez que se presenta este tipo de caso, ya que anteriormente se han tenido casos donde acude el personal de la paramunicipal y les dice a los vecinos que se cooperen con entre 50 a 100 pesos por casa para darle prioridad al reporte, por lo cual advirtieron que, de no tener pronta solución, el comité vecinal podría escalar las protestas.

Cabe señalar que, sobre esta denuncia, el Oomapasc informó que se ha turnado el reporte al área de contraloría del organismo.