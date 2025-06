Tras 14 años en las calles de Cajeme, Fidencio vuelve a ver a su familia

Tras 14 años de vivir en las calles de Cajeme, Fidencio Díaz Díaz, de 33 años, logró reencontrarse con su familia y volverá a Chiapas, que es su lugar de origen; con lágrimas de felicidad y un emotivo abrazo, su tío Javier Díaz Gómez se reunió con su sobrino, a quien él y su hermana (madre de Fidencio) habían buscado desde que perdieron comunicación con él, al poco tiempo desde que Fidencio dejó su hogar para buscar mejores oportunidades como jornalero.

La directora general de DIF Cajeme, Claudia Santacruz, dio a conocer que una persona llamada Roberto Acosta fue quien encontró a Fidencio en las calles y lo llevó a las oficinas centrales de esta dependencia de gobierno, para pedir apoyo. Una vez ahí, DIF Cajeme se puso en contacto con la dependencia homóloga en Chiapas y se localizó a la familia.

"Se localizó a través de una persona llamada Roberto Acosta, quien se trasladó a las oficinas de DIF para pedir ayuda. Fidencio manifiesta que tiene muchos años caminando en las carreteras a diferentes municipios, trabajó como jornalero, perdió comunicación con su familia al extraviarse sus documentos, después de comunicarse con sus familiares se acordó con Javier Díaz Gómez, su tío, que viajaría para llevarlo de regreso con su familia", informó.

A decir de su tío, ambos pertenecen a la comunidad de Chapayal Grande, en el municipio de Ixhuatán. Para la madre de Fidencio, quien se encuentra delicada por situaciones de salud, causó una gran alegría volver a saber de él.

"Estaba muy preocupada porque el año pasado subieron una foto de él a redes sociales, intentamos comunicarnos con la persona, pero no hubo más información, queríamos venir hace un año, pero no hubo ninguna comunicación, esta vez si...La mamá, Amalia Díaz Gómez, cuando se comunicaron (de DIF Cajeme) con nosotros por videollamada, estuvo muy contenta y agradecida a la vez. Es una noticia que fue de la noche a la mañana. Su mamá esta grave, está enferma y cuando vio su hijo se puso muy feliz, la familia lo está esperando. Como su hermano ya no vive en la comunidad, estaba preocupada porque no había nadie que viniera por él, pero yo me ofrecí", narró. DIF Cajeme monitoreará el traslado a su lugar de origen, en comunicación con la familia

Ante cualquier situación que involucre a personas que viven en las calles, la sociedad cajemense puede comunicarse a la página de Facebook DIF Cajeme, para solicitar intervención. También puede acudir a las oficinas en el Palacio Municipal, en la calle 5 de febrero entre Allende e Hidalgo.