Se agotan placas vehiculares y se reanuda expedición de licencias

De nueva cuenta, las láminas para automóviles tipo sedán, pick up y motocicletas se agotaron en la Agencia Fiscal del Estado, confirmó José Guadalupe Hernández Nevárez.

El el titular de la dependencia en Ciudad Obregón dijo que no hay fecha para resolver el problema.

Juan Carlos Medina, uno de los contribuyente en espera de los trámites, mencionó que la revalidación de placas ya fue pagado; sin embargo, al acudir por sus láminas, éstas ya se habían agotado.

En tanto, el miércoles pasado se terminaron los plásticos para la impresión de licencias, pero este jueves se reanudó el servicio.

Contribuyentes que acudieron a realizar dichos trámites se quejaron, ya que sólo se entregan 130 documentos diariamente, por lo que deberán regresar otro día.

"El miércoles vine y me dijeron que únicamente entregan 130 licencias, así que se acabaron y no alcancé, por lo que este jueves tuve que venir de nuevo muy temprano. Lo bueno es que el servicio va rápido, no es tardado", comentó Claudia Acosta.