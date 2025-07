Revisan reglamentos sobre estacionamientos de centro comerciales

Derivado de la queja por parte de locatarios de plaza Sendero Obregón acerca de la concesión del estacionamiento a una empresa privada, la Comisión de Fomento al Desarrollo Económico y Social está revisando el caso y ya llevó a cabo su primera sesión; en lo sucesivo estarán recabando todo tipo de información necesaria para poder realizar un dictamen y determinar la legalidad o no del cobro por este servicio, expresó Adriana Torres de la Huerta.

La regidora presidenta de la Comisión de Fomento al Desarrollo Económico y Social en el cabildo de Cajeme, indicó que esta semana se llevó a cabo la reunión, en la que se contó con locatarios y también con personal de la administración de la plaza, donde ambas partes dieron sus puntos de vista acerca del tema en cuestión, expresando los primeros que de abril a la fecha las ventas les han bajado entre un 30 y 40 por ciento, coincidiendo con el comienzo del cobro a los clientes y empleados por estacionarse en el lugar.

Por parte de la administración del centro comercial, expresaron que el cobro es de 15 pesos por las primeras dos horas y 10 pesos por cada hora adicional, pero algunas empresas han obtenido beneficios para sus clientes, de manera que incluso pueda resultarles gratuita la estancia, mencionó.

Lo cierto –agregó—es que la plaza es un espacio comercial particular, y no se puede imponer a los particulares criterios que no estén plasmados en la ley o reglamentos municipales.

Es por ello que se está revisando lo que dice el reglamento de construcción municipal en relación con los estacionamientos de centros comerciales, los cuales deben contar de manera obligada con cierta cantidad de cajones para estacionar por cantidad de metros cuadrados de construcción, por lo que ella está haciendo una propuesta de reglamento para estacionamientos de estos sitios, donde estos deban ser gratuitos, y una vez rebasando esta proporción, pueda cobrarse por la permanencia.