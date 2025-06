¿Regresarán los alcoholímetros a Cajeme? Esto dice Javier Lamarque

En Cajeme no se ha firmado hasta el momento un convenio con la Comisión Estatal para la Prevención de Accidentes (Coepra) para disponer de alcoholímetros con el objetivo de evitar incidentes de tránsito, como ha sucedido en Etchojoa y otros municipios, informó el alcalde Javier Lamarque, quien no descartó por completo que esta medida pudiera implementarse.

"En el caso de los alcoholímetros no tengo yo un diagnóstico o un informe sobre los accidentes que están siendo provocados por el consumo del alcohol, no creo que sea algo muy significativo porque no hay un informe, pero voy a revisar qué es lo que hay sobre eso y voy a pedir al comandante de Tránsito que nos informe al respecto. Si fuera una situación grave lo platicaríamos con el gobierno del estado, pero por el momento no se ha firmado ningún convenio", explicó.

El 18 de junio se llevó a cabo una firma de convenio en el municipio de Etchojoa para la implementación de esta medida, como parte de la estrategia que impulsa el gobierno del estado a través de la Comisión Estatal para la Prevención de Accidentes.

PREVIENEN DENGUE

Por otro lado, el alcalde de Cajeme mencionó que hay campañas permanentes en coordinación con el Distrito de Salud 04 para evitar que haya casos de dengue en las colonias.

"He estado platicando con el Distrito de Salud, se llevan a cabo jornadas de descacharre y hay campañas permanentes de información a la población sobre lo que tiene que hacer y lo que no para prevenir el dengue, como no dejar agua acumulada en pilas o recipientes", dijo.