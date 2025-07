Puede Cajeme recuperar su prestigio: Jalo por Obregón

Lograr que Cajeme recupere el prestigio que tenía años atrás, al ser un referente nacional por su infraestructura, es un proyecto que podrá lograrse si el gobierno, las asociaciones y los civiles suman esfuerzos para lograrlo, opinó la presidenta de la asociación Jalo por Obregón, Adriana Robles.

Uno de los ejes de esta organización es el rescate de los espacios públicos, en colaboración con la sociedad civil, por medio de lo cual se busca contribuir al mejoramiento de estas áreas.

"Tenemos proyectos como rescate de parques, de espacios públicos, y también de escuelas, siempre y cuando las autoridades educativas nos inviten. Es muy importante señalar que no podemos solos, trabajamos siempre en colaboración, tanto con vecinos, como con padres de familia, con autoridades municipales, para el rescate de nuestra ciudad, su mejoramiento, tenemos que recuperar el orgullo de ser de Obregón", dijo.

Cajeme cuenta con "muchas bondades" y tiene gente trabajadora que busca sumar esfuerzo para que el municipio salga adelante. Recientemente el gobernador Alfonso Durazo dio banderazo a distintas obras que tienen como objetivo rescatar la infraestructura de la ciudad, como lo es la modernización del Parque Infantil Ostimuri.

"Me da mucho gusto que las autoridades trabajen en este sentido, el proyecto que se acaba de lanzar por parte del gobernador me parece muy bueno, son espacios para la misma comunidad, nosotros estamos convencidos que los espacios públicos generan comunidad y ayudan a que disminuyan los índices de violencia, no lo decimos nosotros, hay estudios que lo comprueban, hay que rescatar esos espacios para generar sana convivencia", destacó. Jalo por Obregón ha rescatado cerca de 17 parques durante lo que va de este año.