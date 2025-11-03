Protección Civil inspecciona negocios de Cajeme para prevenir incidentes

Francisco Mendoza Calderón, coordinador de Protección Civil Municipal en Cajeme, dio a conocer que en lo que va del año se han realizado más de 600 inspecciones de dispositivos de seguridad en negocios para prevenir que pasen incidentes que pongan en riesgo la seguridad de clientes y personal.

Informó que se implementará en Cajeme la denominada licencia de funcionamiento para los negocios, a partir del próximo año. Se trata de un documento que tendrán que tramitar obligatoriamente los establecimientos para poder operar y que permitirá a Protección Civil Municipal poder ingresar a realizar inspecciones en donde solo tiene facultades la dependencia a nivel estatal actualmente.

"Hay lugares en donde aún no podemos entrar, y en base a eso hemos trabajado muy duro en la licencia de funcionamiento, que podría publicarse entre noviembre y diciembre de este año, y empezaría aplicarse a partir del siguiente. Con ello podremos entrar a todos los negocios", dijo.

En el caso de las tiendas Waldo's de Ciudad Obregón, es Protección Civil estatal la encargada de revisar; al momento estas se encuentran cerradas hasta nuevo aviso a raíz del incendio que hubo en una sucursal de Hermosillo, mencionó.

Entre las acciones que ha realizado Protección Civil de Cajeme, en aquellos establecimientos donde sí tiene facultades para inspeccionar, se encuentra retirar los cilindros de gas del centro en los negocios de comida, para cambiarlos por boyas.

"Primero identificamos los negocios que traen un riesgo más alto, como los que tienen cúmulo de gente, los que manejan gas, etcétera. Todas estas acciones ayudan a que el municipio sea más seguro", dijo.

La licencia de funcionamiento deberá de renovarse cada año.