Obras no registran afectaciones graves por primeras lluvias en Cajeme

Con las primeras lluvias que se han presentado en el municipio de Cajeme durante este 2025 no se han tenido afectaciones graves en las obras que se encuentran en curso para el rescate de calles, informó el secretario de Desarrollo Urbano, Mario Alfaro Vázquez, pues solo 2 de ellas sufrirán un retraso que no sobrepasa un par de días.

"Ya se llevaron a cabo recorridos, tenemos algunos reportes específicamente en el cruce de las calles Michoacán y 200, ahí nos tomó la lluvia con algunos cortes en cajón, pero ya se desaguan para seguir con los trabajos. Lo mismo pasó en las calles Ejército Nacional y Misión del Real, esto nos retrasará unos dos días y continuamos trabajando. No tenemos reportes de problemas graves en calles que ya hayamos construido y hay cuadrillas trabajando en puntos donde se concentra el agua, pero no ha habido daños significativos en las vialidades, ya que no ha sido muy copiosa", explicó.

Al presentar avances de algunas obras en curso, Mario Alfaro destacó que es una prioridad, estas se hagan de buena calidad. "Estamos cuidando mucho el tema de la calidad en los procesos constructivos y también de los materiales, en los puntos conflictivos, por ejemplo, cambiamos el asfalto por concreto hidráulico, que es de mayor duración", mencionó.

VIENEN MÁS OBRAS PARA CAJEME

Adelantó que se aproximan más obras en los siguientes meses, entre las que se encuentra el cambio de infraestructura hidrosanitaria y pavimentación del tramo de la calle Zaragoza entre Lázaro Cárdenas y Sufragio, con una inversión de 40 millones de pesos aproximadamente.

Otras de ellas son la rehabilitación del cruce de las calles Viena y Club de Leones, cerca del Parque Infantil Ostimuri, al igual que el de las vialidades Campeche y Yucatán en la colonia Hidalgo, las cuales se encuentran en proceso la licitación.

En Villa Bonita se rehabilitará el puente vehicular que está entre la calle California y el dren Esperancita, ya que se encuentra en peligro de derrumbarse.

También se contempla a colonias como la Javier Lamarque, en Pueblo Yaqui, Las Haciendas, Prados de la Laguna, Cortinas, Municipio Libre, y Villa Fontana, además del Parque Industrial, en su primera etapa. Por otro lado, en las colonias Rodeo 2 y 3 se realizarán los trabajos para la instalación de los sistemas de agua potable