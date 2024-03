Pensionados y jubilados se unen por inconformidades en Isssteson

Falta de medicamentos, especialistas, equipo médico, pago de pensión a destiempo, además de tardanza en jubilaciones por falta de un fondo monetario, son las razones de que jubilados y pensionados se reunieran por fuera del Isssteson de Ciudad Obregón.

María Esthela Mar Castañeda, presidenta de la asociación civil "Movimiento 30 De Julio", destacó que debido a las inconformidades se unirán derechohabientes de Cajeme, Navojoa, Huatabampo además de ciudadanos de Hermosillo, para dignificar sus pensiones y servicios médicos.

"Estamos en este caso en Ciudad Obregón, para conformar una comisión representativa de aquí, en donde este movimiento nos haga llegar las necesidades que presenta específicamente Obregón", mencionó.

CLARIDAD

Por iniciativa principal de maestros, el Instituto se formó en 1962, el cual tenía una caja de ahorro para pensionados y jubilados, pero actualmente dijo que no cuentan con ese recurso necesario para quienes están por terminar con su periodo laboral.

"El fondo de pensiones, que había en aquel entonces y que se fue traspasado a Isssteson, y que está en la Ley 38 no existe, nunca ha existido como fondo de pensión. Todos los Gobiernos las administraciones han utilizado el dinero de nuestras cuotas para en otras cosas que no han sido a nuestro beneficio como derechohabientes", destacó.

La derechohabiente, María de Jesús Díaz Rodríguez, resaltó que debido a la inflación y por normas de Isssteson, cada año deben contar con un aumento en su pensión o jubilación, pero que no reciben esa retribución tras haber prestado sus servicios laborales.

"Siempre que vienes no hay medicamento, no hay especialistas, hace como dos años estuve enyesada de un brazo y cuando fue a que me quitarán el yeso, con un bisturí andaba el pobre doctor, traumatólogo arrancándome el yeso y a mí eso se me hizo indignante", agregó.

Además, Mar Castañeda, líder del Movimiento, destacó que se unirán fuerzas para volver a tener los servicios de salud y pensiones que disfrutaban hace tiempo atrás.