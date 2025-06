Participan jóvenes en Preseminario 2025

Siete jóvenes se reunieron en el Seminario de Ciudad Obregón hoy para vivir el Preseminario 2025; durante una semana realizarán oración, pasarán momentos de reflexión sobre el llamado que Dios tiene para ellos y conocerán cómo es el día a día de quienes se preparan para ser sacerdotes.

Jesús Óscar Velázquez, coordinador de la Pastoral Vocacional en el Seminario, dio a conocer que previamente se convocó a jóvenes varones que se plantean prepararse para ser sacerdotes en algún futuro.

"Se invita a los jóvenes que están considerando responder a la vocación del sacerdocio, se introducen brevemente a la formación que implica, por lo tanto, en esta semana comienzan a participar en momentos litúrgicos, la formación sacerdotal, que es de 8 años, incluye 4 áreas, la humana, espiritual, académica, y pastoral", explicó.

CRISIS DE RESPUESTA

El seminarista recordó la importancia de la oración por parte de quienes integran la Iglesia Católica para que cada vez haya más respuesta por parte de jóvenes al sacerdocio.

"Lo más que podemos hacer es unirnos en la oración, somos conscientes de que no es una crisis de vocación lo que vivimos, el señor no deja de llamar a hombres al sacerdocio, es una crisis de respuesta, el joven se encuentra en una crisis de identidad, no sabe quién es, lo que podemos hacer como fieles es comprometernos am orar por estos jóvenes, que son pocos, pero se propusieron a venir, ponerlos en las manos de Dios", mencionó.