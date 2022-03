Palacio sigue morado

Los cartelones que se pegaron en las paredes de Palacio Municipal, no fueron retirados por instrucciones del alcalde, Javier Lamarque Cano, ya que dijo forman parte de las demandas de mujeres que se enfrentan a una serie de desigualdades y violencia de género. Dijo apoyar el movimiento y ser consciente que se debe transitar a una cultura de igualdad y no un sistema patriarcal. "Cuántas muertas son muchas"; "Una mujer no se emborracha para ser violada"; "Aborto legal, gratuito y seguro"; entre otras, fueron las consignas plasmadas en las cartulinas moradas, blancas y verdes que colocaron en el inmueble; asimismo, las imágenes de mujeres víctimas de feminicidios. Tampoco fueron limpiadas las pintas que se hicieron en la banqueta, en donde también se escribieron consignas dirigidas al Estado, en exigencia de justicia por todas las muertas y desaparecidas. EXTRA: Tampoco habían sido retiradas las telas color verde colocadas en el monumento a Álvaro Obregón, en demanda del aborto legal, y morado como símbolo de emancipación de las mujeres.