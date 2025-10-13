Oomapasc y Desarrollo Urbano de Cajeme atienden afectaciones por "Raymond"

El socavón que surgió en la calle Mayo entre Yucatán y Quintana Roo, así como otras afectaciones ocasionadas por el fenómeno natural "Raymond", son supervisadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc).

El director técnico del Oomapasc, Jesús Antonio Ponce Zavala, explicó que la calle Mayo de la Quintana Roo a la California se encuentra cerrada al tránsito, mientras que también se atienden algunas fugas de agua en distintas zonas del municipio.

"Tuvimos afectaciones en la calle Mayo, hay que recordar que primeramente estuvimos trabajando entre California y Campeche, la siguiente semana en Campeche y Yucatán, ahora con la lluvia fue entre Yucatán y Quintana Roo, pero independientemente de eso ya estaba programado trabajar en esta calle, en la cual se suscitó el socavón recientemente. En cuanto a la calle 300 y Obrero Mundial se desfogó el agua y se habían tomado medidas preventivas para que se metiera la compactación necesaria por la venida del agua", dijo.

Asimismo, se trabajó en los distintos fraccionamientos que se construyen en Cajeme, para que se tomaran medidas preventivas.

LIGEROS RETRASOS EN OBRAS

Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Mario Alfaro Vázquez, informó que se presenta un ligero retraso de las obras de infraestructura que se encuentran en curso, debido a las recientes lluvias que se registraron en Cajeme.

"Traemos ahorita 19 obras en proceso, de pavimentación en su mayoría, y van a tener retraso por la saturación del agua, nos afecta dependiendo en qué etapa de la obra nos encontremos, algunos están en cortes de cajón para terracerías, otras tienen ciertos avances, pero en sí los retrasos pudieran de ser de entre 1 y 5 días", informó.

Autoridades piden a la ciudadanía tener precaución al momento de circular por el municipio.