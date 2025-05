Oomapasc: Estas son las colonias de Cajeme con mayor adeudo de agua

Al exponer una lista de colonias del área urbana y suburbana donde hay mayores adeudos por no pagar el recibo, el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) informó que los usuarios domésticos deben más que las empresas, a pesar de los llamados, convenios, cortes de agua, y campañas de concientización que se realizan para mejorar la recaudación.

COLONIAS CON MAYOR ADEUDO DE AGUA EN CAJEME

Ejemplo de ello es la colonia Primero de Mayo, explicó el director comercial, Gonzalo de La Fuente. "La Primero de Mayo tiene 2 mil 476 usuarios en el área doméstica, tenemos un adeudo de 40 millones 28 mil 916 pesos, mientras que en área comercial es de 828 mil pesos, eso lo comento porque siempre se piensa que en el área comercial es la que más nos debe o donde más podemos recuperar, eso no es cierto", mencionó.

Existe una deuda acumulada de 137 millones 586 mil pesos en 300 colonias de Cajeme, informó, entre las cuales destacó las que tienen mayores adeudos y poca recuperación, las cuales son Cortinas, Casa Blanca, Providencia, Hidalgo, Montecarlo, Villas del Rey y Prados del Tepeyac.

Hay partes del municipio en donde se tienen denuncias frecuentes por problemas con el drenaje o fugas de agua, pero en donde un bajo porcentaje de los habitantes cumple con el pago, agregó, como el caso de la colonia Cajeme, en donde se deben más de 42 millones de pesos y solo ingresa el 14 por ciento, en promedio. También existen zonas donde se cumple al cien por ciento con el pago, como la Chapultepec.

CORTAN SERVICIO DESDE LA BANQUETA

El director exhortó a los usuarios a regularizar su situación para evitar cortes. Asimismo, precisó que solamente entre el 10 y 12 por ciento de las personas a las que se les corta el agua se acercan a pagar después, mientras que la mayoría opta por reconectarse y se les tiene que cortar el servicio desde la banqueta.

"Tenemos que ir a corte porque desgraciadamente hay una costumbre de no pagar el agua porque no actuamos de una manera tan agresiva como en la CFE por ejemplo. No llega al 12 por ciento la gente a la que le cortamos el agua y viene a pagar, los demás se reconectan, prefieren pagar a un plomero, por eso hemos tenido que recurrir a algo más agresivo, socavar el lugar de la toma y cerrarla", dijo.

Destacó que se requiere un mayor ingreso para poder hacer frente a problemáticas que se viven en las colonias, por lo que los usuarios deben ser responsables.

El 61 por ciento del padrón tiene deudas de 2 meses, el 17 de 3 a 60, y el 21 más de 5 años, siendo en su mayoría casos de viviendas abandonadas.