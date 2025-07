No se dejan de hacer obras por bebederos públicos, dice Javier Lamarque

Seguir con la instalación de bebederos públicos no significa que dejen de realizarse otras obras para mejorar la infraestructura del municipio, informó el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano al inaugurar un nuevo bebedero en el primer cuadro de la ciudad.

Este se ubica al exterior de las oficinas del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) de la calle Sinaloa, y se pondrá otro en la Central de Autobuses Faustino Félix Serna, así como en otros puntos donde hay afluencia de personas de manera constante.

"Se trabaja permanentemente, para que quede claro. En calles ni se diga, ahorita hay como 8 o 10 calles en rehabilitación, y vamos a dar banderazo en estos días a 8 calles más. Se han pavimentado, recarpeteado, más de 3 millones de metros cuadrados de calles en los últimos 3 años y medio que llevamos gobernando. Digo esto para que vean que este programa de bebederos no es lo único que está haciendo el Ayuntamiento de Cajeme, en coordinación con el Oomapasc", mencionó.

Javier Lamarque dijo que este es un programa avalado por la población, pues existen personas que se ven en la necesidad de gastar en una botella de agua al momento de ir al Palacio Municipal, al Oomapasc u otras partes de la ciudad donde se hacen trámites para servicios públicos, por las altas temperaturas.

"Para mucha gente comprar una botella de agua representa un alto costo, es la diferencia entre comer un taco y no comer. El pueblo dice que quiere el bebedero y punto, vamos a seguir poniendo bebederos para que la población no tenga que gastar de su bolsa ese dinero que tanta falta le hace para otras necesidades y yo le hago caso al pueblo, no a 2 o 3 críticos que luego señalan alguna cuestión porque piensan que nos van a perjudicar, están muy equivocados", defendió.

Este tipo de bebederos tienen un sistema de filtro de primer nivel, agregó, pues aunque el agua que ofrecen ya está potabilizada, se le aplica un tratado adicional para que tenga un sabor fresco y dulce, además de que cumple con las normas oficiales mexicanas.

En enero de este año se inauguró un bebedero de este tipo al interior del Palacio Municipal y existe otro en el edificio de Seguridad Pública.