No funciona Ley Seca: Brajcich

La Ley Seca que se implementará el próximo fin de semana previendo evitar conflictos relacionados con el consumo de alcohol durante la jornada electoral, es una medida que realmente no funciona, porque quienes consumen bebidas alcohólicas generalmente se previenen comprándolas desde antes y/o el mismo día en el comercio ilegal, manifestó Esteban BrajcichRoki.

El vicepresidente de la Canirac Sonora advirtió que está comprobado que al ponerla en marcha va a causar más daños que beneficios a sus agremiados, porque cuando se deja de vender bebidas con contenido alcohólico a los clientes de los restaurantes bar, baja también el consumo de alimentos y con ello se registran pérdidas.

Y el consumo real de alcohol no baja en gran medida en esos días, porque quienes son bebedores generalmente adquieren con tiempo sus bebidas en depósitos o tiendas de conveniencia y si lo ven necesario las compran en "aguajes".

El representante de los restauranteros organizados comentó que no estarían tan preocupados por la afectación y en discordia con la medida, si fuera sólo el domingo, en horarios "laborales" de ese día, pero la prohibición será desde las cero horas del sábado; es decir, que los negocios que trabajan el viernes y cierran a las 2:00 de la mañana del sábado, tendrán que dejar de vender a las 11:30 de la noche del viernes, lo que sí afectará sus ingresos.

Expresó BrajcichRoki que estas medidas sólo muestran que no consideran lo suficientemente madura a la sociedad mexicana; y es que en otras elecciones también se ha tenido la Ley Seca, pero en aquellas no se tenía, como hoy, poco crecimiento económico, inflaciones disparadas a la alza y pandemia entre otros factores adversos, que no les han permitido salir adelante.

No es aceptable que tomen medidas en contra de la economía, "dicen que es un día festivo, ahora resulta que no podrán ir a comer y tomarse una cerveza, inverosímil", dijo.

Quien va a un restaurante es a comer y tomarse una bebida para acompañar los alimentos, mas no a emborracharse, además que no se puede sacar bebidas con alcohol de un restaurante, afirmó.