No entra el transporte urbano a la colonia El Rodeo

Servicio de transporte público requieren habitantes de las colonias El Rodeo 1,2 y 3, pues desde hace tiempo la Línea 3 dejó de ingresar a las calles interiores por razones que no fueron aclaradas a los usuarios, lo que les causa afectaciones al momento de tener que desplazarse a otros puntos del municipio.

"No entran las líneas, hace como unos 4 años ya entraba la línea 3, no sabemos porque, pero dejó de darnos el servicio de repente, fuimos a las oficinas incluso, pero no nos atendían, sería bueno decirle al alcalde que nos amplíe una línea nueva para acá", comentó María Nereida Chaparro Fuentes, de la sección Ampliación Rodeo 3.

Debido a esta situación los residentes deben desplazarse a la intersección de las calles Turquesa y Palmas, del fraccionamiento El Rodeo, para poder acceder al servicio de transporte.

"Es más que nada difícil para los adultos mayores y niños, se les dificulta más por la distancia y por el calor en esta temporada, sí está un poco retirado la verdad ese punto", dijo.

Una situación similar se vive en el fraccionamiento Misión del Prado, donde los habitantes han mencionado en distintas ocasiones que deben desplazarse a la calle Ejército Nacional para tomar las Líneas 9 y 16 del transporte urbano de Cajeme, ya que estas no entran a las calles interiores, a pesar de que el fraccionamiento cuenta con parabuses.

En este caso, los vecinos entregaron un documento al Ayuntamiento de Cajeme, donde se solicita que se hagan las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Transporte de Sonora, de manera que se analice la posibilidad de que se amplía la ruta de las Líneas en mención.

El alcalde Carlos Javier Lamarque adelantó que están por llegar 11 camiones, con lo cual se implementaría una nueva Línea.