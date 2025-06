Negocian guardias de seguridad de Sonora por Ley Silla

Como seguimiento a partir de la entrada en vigor de la llamada "Ley Silla", en las empresas de guardias de seguridad ubicadas en el estado de Sonora en las que se cuenta con un sindicato, se están llevando a cabo las negociaciones para su implementación, buscando que sea en el menor tiempo posible, indicó Claudio Huidobro Cárdenas.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores en General, Guardias de Seguridad, Veladores, Vigilantes, Similares y Conexos del Estado de Sonora-CTM consideró que en el tema de la entrada en vigor de dicho ordenamiento hay una confusión, pues se dio un plazo de 180 días para su cumplimiento, que son seis meses, lo que consideró mucho tiempo, ya que en muchos casos los empleados laboran en condiciones infrahumanas.

Entre las cosas que se verán en las negociaciones con las empresas, está el tipo de silla más adecuada para el tamaño y peso del empleado; es decir, que sea ergonómica, manifestó el entrevistado.

Para los guardias de seguridad, la silla más adecuada podría ser una de tipo periquera; es decir, alta pero cómoda, aunque no tanto como para que el empleado se pueda quedar dormido, expuso.

En su caso, tener una silla donde descansar un poco durante las jornadas laborales es muy benéfico, ya que ayuda a reducir dolores de pies, de espalda y articulares, con lo cual se tendría empleados que den un mejor rendimiento.

Huidobro Cárdenas mencionó que en el caso de empresas donde no hay sindicato y este ordenamiento no sea cumplido en el plazo establecido, cada empleado deberá ir ante el Centro de Conciliación laboral que le corresponda a interponer su queja, en el entendido que hay sanciones para las empresas que no dispongan de un mueble adecuado, de hasta 565 mil 700 pesos, equivalentes a cinco mil UMAS.

A muchos guardias les da pena e incluso miedo acudir a interponer una queja ante la instancia laboral, pero si quieren que esto se respete, deberán ir cuanto antes en cuanto se detecte que la empresa no va a cumplir con la ley, expresó.

Es cierto que hay riesgo de despido, pero si esto sucede, tendrá que pelear para recibir la indemnización que la ley exige, afirmó.