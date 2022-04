Necesita ayuda para saber de qué está enferma y tratarse

De la misma manera, poco a poco ha perdido movilidad en sus brazos y no sabe qué lo puede estar ocasionándolo, puesto que no hay un diagnóstico.

La falta de recursos económicos y de seguridad social le impiden tener una atención adecuada y oportuna, por lo que solicita el apoyo de la comunidad para acudir con un médico que le dé un diagnóstico certero y, con base en este, un tratamiento.

"Pido apoyo de la comunidad para poder curarme, no sé qué tengo, estoy desesperada, porque ya no podía caminar y en el Hospital General me inyectaron; por eso camino un poco", dijo mientras mostraba la receta que le indicaron, y en la que se le pide suministrarse complejo B y diclofenaco.