Más Jóvenes por Cajeme lleva apoyo a mujeres de clínica de rehabilitación

Ropa, comida y artículos de higiene personal llevaron integrantes que forman parte de la asociación civil Más Jóvenes por Cajeme a mujeres que se encuentran al interior de la Clínica de Rehabilitación ABBA, poniéndose a disposición de la institución para contribuir a su bienestar.

Sebastián Rascón, presidente de la agrupación, explicó que esta actividad se realizó de la mano con la recién coronada Miss Sonora 2026, Danna Martínez, quien es parte de la asociación, y destacó la importancia de que cada vez más jóvenes se sumen a este tipo de acciones, que la asociación realiza sin fines de lucro desde el año 2019.

"Desde nuestra asociación creemos firmemente que cuando los jóvenes, la sociedad y las instituciones se unen, pueden lograrse grandes cosas en beneficio de la comunidad. Nos dedicamos al altruismo y al activismo social para sumar a jóvenes que se preocupan por su ciudad, sobre todo para vivir en una sociedad mejor", comentó.

Actualmente hay 35 mujeres que se atienden en esta clínica de rehabilitación. Además de visitas a los centros de rehabilitaciones, la asociación ha realizado trabajos como plantación de árboles, bacheo de calles, y entrega de cenas o donaciones de ropa a personas que se encuentran en situaciones vulnerables.

"En esta ocasión fuimos a esta clínica en donde hay mujeres que luchan por una segunda oportunidad. Les levamos ropa nueva y usada, pero en buen estado, además de papel higiénico, shampoo y toallas femeninas, además alimentación. Les pusimos foco a las clínicas de rehabilitación", dijo.

La invitación se encuentra abierta para jóvenes que deseen sumarse a los más de 50 que ya forman parte de la asociación. Interesados pueden comunicarse a la página de Facebook e Instagram Más Jóvenes por Cajeme.