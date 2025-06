Maestros toman caseta de Esperanza; podrían regresar a clases la próxima semana

Los maestros federalizados de Sonora pudieran retomar actividades normales en las aulas a partir de la siguiente semana con una propuesta de días de trabajo alternados para cerrar el ciclo escolar sin dejar de lado las manifestaciones, afirmó Cristian Copado, representante del Movimiento Sonorense de Trabajadores de la Educación, durante la toma de la caseta de Esperanza.

El maestro dijo que el próximo lunes se tendrá una asamblea en la que se analizará la posibilidad de regresar a las aulas después de 20 días de paro en Sonora, ya que hay una preocupación por parte de los padres de familia sobre el cierre de ciclo escolar, pero se buscará que eso no afecte las movilizaciones que sostienen desde el 16 de mayo.

"La alternativa que podemos tener es estar a lo mejor tres días trabajando, dos días no, o cuatro días si y un día no, la idea es que deje un día o no para nosotros tener movilizaciones, seguir manifestándonos ante esto, pero más que nada para darle la atención al padre de familia por el apoyo que nos ha dado", informó.

Aclaró el regreso a clases debe ser aprobado por todas las asambleas de todas las regiones de Sonora; sin embargo, señaló que las coordinaciones creen que sería una buena idea, ya que se requiere evaluar a los alumnos y solo tienen dos semanas para el cierre de ciclo escolar.

"Vamos a ver qué es lo que dice la asamblea la semana que entra, el día lunes la vamos a tener, y esperemos que lleguemos acuerdos en los que los padres de familia ganen en este cierre del ciclo escolar y los maestros también tengamos nuestro espacio para poder movilizar", aseguró.

Por otro lado, el maestro dijo una reunión en Hermosillo con legisladores federales en donde se tuvo avances a las negociaciones.

MAESTROS TOMAN CASETA DE COBRO

Este viernes los maestros tomaron la caseta de Esperanza, con lo que cerraron una semana de movilizaciones en diferentes puntos de la ciudad.

Es el representante del Movimiento Magisterial Sonorense, no descartó que las movilizaciones pudieran continuar incluso hasta el ciclo escolar entrante; sin embargo, se analizaría la manera en que esto sería.