Maestros se movilizan en Ciudad Obregón y sus alrededores

Maestros federales realizaron movilizaciones en diferentes puntos de Obregón y sus alrededores para exigir jubilaciones dignas y que se les atienda el pliego petitorio, entre las que se incluyó una manifestación por fuera de las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 28.

Los maestros que se mantienen en paro desde el 16 de mayo iniciaron la jornada con una caravana que pasó por escuelas en diferentes puntos de Obregón y culminó con un plantón por fuera de las instalaciones del SNTE 28, en donde llamaron a la coordinación a sumarse a las movilizaciones.

Juan Beltrán Terán, miembro del Movimiento Sonorense de Trabajadores de la Educación perteneciente a la zona 44 de primarias, explicó que estas movilizaciones se hicieron porque no han tenido respuesta al tema de la jubilación digna, por lo que continuará el paro indefinido la semana entrante.

Añadió que la federación planteó que no se puede abrogar la ley del Issste del 2007, por lo que el docente propuso una regularización de las Afores que sea favorable para el trabajador.

"Si no pueden regresarnos a la ley como estaba, de perdida que se plantee una regularización a las Afores, a todos esos que tenemos como cuentas individuales, que nos hicieran una regularización favorable, una revisión de la ley para que sea un poco más justo, no es nada más exigir la abrogación de la ley, sino exigir una jubilación digna, si de plano no se puede abrogar la ley como lo están planteando, pues por lo menos hacer una revisión favorable".

Además de la caravana que terminó en SNTE 28, se tuvieron otras dos por los maestros de las zonas de Vícam y Villa Bonita, de manera simultánea.

MARCHARÁN MAESTROS

También se programó para esta tarde una marcha partiendo desde la Plaza Tutuli hacia el Discóbolo de la Laguna del Náinari, aprovechando la afluencia de gente que se tiene por las ofertas del Hot Sale.

La maestra Paloma Barragán explicó que se decidió la marcha para proyectar las causas de los maestros hacia la sociedad.

"La sociedad sabe, no está ajena a ello, pero la marcha es para seguirnos proyectando, para invitarlos a que se sigan sumando".