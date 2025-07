Lluvias inundan calles de la colonia Benito Juárez en Cajeme; iniciarán obras este año

Como sucede cada año, algunas de las principales calles de la colonia Benito Juárez quedaron inundadas por las lluvias; esta situación ocasiona dificultades a los automovilistas que circulan de manera cotidiana por la zona, así como a quienes habitan en este sector de Ciudad Obregón.

Ejemplo de ello es el bulevar Francisco I. Madero, del tramo que comprende de la calle Ignacio Zaragoza a la No Reelección. También se observa esta situación en la vialidad Benito Juárez, casi en su intersección con la Ignacio Zaragoza, por lo que los vecinos reiteran el llamado a las autoridades municipales, para que se tomen cartas en el asunto.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Mario Alfaro Vázquez, explicó que esto se debe a que en la ciudad hay pocas pendientes, por lo que las zonas con mayor acumulación de agua tardan en desfogarse.

"Desafortunadamente Obregón está sumamente plano, hay pocas pendientes, por eso en lugares donde hay desfogues es muy tardía la salida del agua y esto origina baches en las calles", dijo.

POR INICIAR, OBRAS

Para poder trabajar las calles interiores de esta colonia, advirtió, primero debe de atenderse la infraestructura hidrosanitaria y, es por ello, que durante este año se pondrán en marcha 2 importantes obras para esta colonia que contemplan la creación de cruceros con concreto hidráulico en la calle Zaragoza, para evitar más daños al pavimento.

"Este año hay dos obras pendientes por ejecutar ahí, vamos a reconstruir el colector principal de aguas negras que corre de oriente a poniente sobre la calle Zaragoza, que saca el 50 por ciento de las aguas negras de la colonia. En no más de 20 días deben estar iniciándose esta y la rehabilitación del bulevar Las Torres a las Teresianas. Sabemos que las calles interiores están en condiciones no muy transitables, pero no podemos intervenirlas mientras no reparemos los drenajes, debemos empezar por la infraestructura, una vez que empecemos a trabajar con los colectores iremos sobre las calles interiores", mencionó.

Para estos proyectos se realizará una inversión que oscila entre 35 y 40 millones de pesos.

En cuanto a obras en curso, como la rehabilitación de las calles 200 y Michoacán, hay ligeros retrasos, pero se retomarán los trabajos esta semana