La denuncia ciudadana es fundamental: Coesprisson

La denuncia por parte de los ciudadanos es fundamental para el mejor funcionamiento y el mantenimiento de adecuadas medidas sanitarias en establecimientos con venta de alimentos, albercas y balnearios en Sonora, expresó Sergio Morales García, titular de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (Coesprisson).

El funcionario estatal reveló que de enero a julio se han llevado a cabo 4 mil 300 verificaciones de todo tipo de giros, generándose en promedio el 20 por ciento de estas a partir de denuncias de parte de la población.

Por lo que toca a los restaurantes y otros expendedores de alimentos, dijo que las denuncias por lo general tienen que ver con fauna nociva a la vista, y en el caso de aquellos establecimientos que tienen que tener productos bajo refrigeración o congelación, las denuncias que se reciben son sobre todo relativas a la fecha de caducidad vencida de estos.

En el caso de las albercas, dijo que se cuenta con un departamento exclusivo para su verificación, que también supervisa a balnearios y playas, con base en distintos parámetros.

Mencionó que desde su llegada a la dependencia y hasta 2023 se estuvieron aplicando una importante cantidad de multas, pero desde 2024 a la fecha, ha cambiado la cultura de quienes se dedican a esos giros, por lo que ahora son más las observaciones de cuestiones por subsanar que son corregidas rápidamente, por lo que ya son menos las sanciones económicas.

Y aunque sí se han dado algunos cierres de negocios, esto se hace de manera temporal en lo que se subsanan las faltas, que generalmente no son graves, agregó.

Morales García expresó que los ciudadanos "son nuestros ojos", por lo que hizo el llamado a denunciar situaciones y condiciones consideradas anómalas, al correo electrónico usuarioscoesprisson@gmail.com así como al número telefónico 662 2122165.