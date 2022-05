Jorge Enrique, nació ciego y eso no le impidió estudiar

Jorge Enrique Luzanilla, nació ciego y eso no fue impedimento para que pudiera estudiar hasta la preparatoria, pese a los obstáculos que le ha puesto la sociedad, que van desde no tener una infraestructura urbana adecuada para este tipo de discapacidad, hasta la falta de oportunidades laborales.

A sus 23 años de edad, única barrera que no ha logrado derribar, es la que colocan los empresarios al no contratar a personas con discapacidad visual y por ello, debe vender dulces como manera de autoemplearse.

"He intentado trabajar en la Gamesa, en la Sabritas, donde sea, he pedido trabajo y no me dan y la verdad es que hace falta que los empresarios nos echen la mano, nosotros somos capaces de hacer muchas cosas", mencionó.

Jorge, vive con su padre, su mamá y dos hermanos más, uno de ello es su cuate, una mujer, quien no nació con el mismo padecimiento