Issste debe mejorar servicios de guarderías en Sonora

Las aportaciones quincenales de los trabajadores al Issste deben verse reflejadas en el fortalecimiento de sus guarderías y asegurarse que no cierren como sucedió esta semana con una en Obregón, afirmó la titular de la Dirección Política Estatal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Mercedes Flores.

La representante del CNTE en esta región explicó que en Sonora hacen falta más guarderías del Issste y no estar cerrando como sucedió en esta ciudad, lo cual afecta a los trabajadores.

"Los servicios infantiles no deberían estar a la baja, si no se deberían estar fortaleciendo, para eso hacemos las aportaciones quincenales los trabajadores para que se fortalezca el cuidado a los niños, el cuidado a la salud y a las pensiones, pero no se ve reflejado", detalló.

Mercedes Flores dijo que por ello es que se trabaja por la abrogación de la ley del Issste del 2007, la cual afecta a los trabajadores, tanto en lo servicios médicos como en los infantiles y de jubilaciones.

"Por eso es que tenemos la batalla contra la ley del Issste del 2007, porque los recursos que se toman supuestamente deberían ir destinados al fortalecimiento de las guarderías, del servicio médico, de las pensiones, pero no es así".

Hasta el momento no ha habido adheridos a la CNTE que hayan reportado afectaciones por el cierre de la estancia infantil, pero al ser del Issste, indudablemente sí está debe estar impactando a trabajadores de la educación.